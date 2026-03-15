ЛА Лейкърс спечели лудия трилър с Денвър, Дончич и Йокич с трипъл-дабъл

Лука Дончич вкара кош 0,5 секунди преди края, с който домакинът Лос Анджелис Лейкърс победи Денвър Нъгетс със 127:125 след продължение в среща от редовния сезон на НБА.

Дончич завърши с 30 точки, 13 асистенции и 11 борби за осмия си трипъл-дабъл за сезона. С петия си пореден успех Лос Анджелис си осигури положителен баланс спрямо Денвър.

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OT 🚨 pic.twitter.com/CIkuCBvExv — NBA (@NBA) March 15, 2026

Остин Рийвс наниза 32 точки, включително кош в последните секунди на четвъртата част, за да изпрати мача в продължения. Маркъс Смарт добави 21 точки, а ЛеБрон Джеймс вкара 17 за “Езерняците”. Петата тройка на Смарт за вечерта даде преднина на Лос Анджелис със 125:123 при 31 секунди преди края на продълженията. Никола Йокич изравни 15,1 секунди преди края, но коша на Дончич от 5 метра разстояние реши двубоя.

Йокич записа 24 точки, 16 борби и 14 асистенции за 27-ия си трипъл-дабъл за сезона и пети в последните шест мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages