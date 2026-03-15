ЛеБрон за Дончич: Играч като него се ражда веднъж на поколение

ЛА Лейкърс успя да пречупи Денвър Нъгетс, надделявайки със 127:125 след продължение в мач от редовния сезон на НБА.

Лука Дончич беше героят на вечерта, тъй като с изстрел за две точки точно със сирената реши изхода на мача в полза на своя отбор.

ЛА Лейкърс спечели лудия трилър с Денвър, Дончич и Йокич с трипъл-дабъл

Веднага след края на мача, другата суперзвезда на "Езерняците" ЛеБрон Джеймс говори с възторжени думи за своя съотборник, подчертавайки, че победният изстрел е дошъл от най-добрия играч на неговото поколение.

"Беше страхотен изстрел от играч, който се ражда веднъж на поколение. Искахме той да вкара последния изстрел. Искахме да му дадем топката и това ще бъде един от многото победни кошове, които Лука ще вкара с екипа на Лейкърс", сподели Джеймс.

Снимки: Gettyimages