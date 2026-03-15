  3. ЛеБрон за Дончич: Играч като него се ражда веднъж на поколение

  • 15 март 2026 | 11:49
  • 588
  • 0
ЛА Лейкърс успя да пречупи Денвър Нъгетс, надделявайки със 127:125 след продължение в мач от редовния сезон на НБА.

Лука Дончич беше героят на вечерта, тъй като с изстрел за две точки точно със сирената реши изхода на мача в полза на своя отбор.

ЛА Лейкърс спечели лудия трилър с Денвър, Дончич и Йокич с трипъл-дабъл
ЛА Лейкърс спечели лудия трилър с Денвър, Дончич и Йокич с трипъл-дабъл

Веднага след края на мача, другата суперзвезда на "Езерняците" ЛеБрон Джеймс говори с възторжени думи за своя съотборник, подчертавайки, че победният изстрел е дошъл от най-добрия играч на неговото поколение.

"Беше страхотен изстрел от играч, който се ражда веднъж на поколение. Искахме той да вкара последния изстрел. Искахме да му дадем топката и това ще бъде един от многото победни кошове, които Лука ще вкара с екипа на Лейкърс", сподели Джеймс.

Снимки: Gettyimages

Резултати в НБА

  • 15 март 2026 | 07:20
  • 2701
  • 0
Константинова: Играхме отборно и фокусирано през целия мач

  • 15 март 2026 | 02:07
  • 576
  • 0
Радостина Димитрова: За нас мач без значение няма

  • 14 март 2026 | 23:11
  • 1214
  • 0
Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

  • 14 март 2026 | 22:52
  • 997
  • 2
Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

  • 14 март 2026 | 22:28
  • 743
  • 2
Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

  • 14 март 2026 | 22:17
  • 1300
  • 7
Виж всички

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
  • 7018
  • 19
Пирин (Благоевград) 0:1 Вихрен (Сандански), гол от фаул Лео Пимента

  • 15 март 2026 | 13:10
  • 4457
  • 0
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 9737
  • 13
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 20768
  • 28
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
  • 15620
  • 11
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 13637
  • 2