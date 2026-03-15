  3. Ферари: Беше правилно да оставим пилотите ни да се борят свободно

Ферари: Беше правилно да оставим пилотите ни да се борят свободно

Фредерик Васьор заяви след финала на Гран При на Китай, че отборът на Ферари е постъпил правилно като е оставил Люис Хамилтън и Шарл Леклер да се борят свободно в хода на надпреварата в Шанхай.

Двамата неколкократно влязоха в дуел днес и не един и два пъти бяха близо до контакт. В крайна сметка до такъв не се стигна, а Васьор каза, че тимът е постъпил правилно като е оставил двамата да се боричкат. По думите на французина това е положително за отбора и спорта като цяло, а той също така каза и какво прави Ферари, за да догони Мерцедес в челото.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

„Аз им вярвам – започна шефът на Скудерията. – Със сигурност винаги е сложно, защото е трудно да ги спрем, а аз не искам да ги моля да замразят позициите си, защото смятам, че нямаше да е честно. Те са професионалисти, справиха се много добре и това е хубаво за отбора, хубаво е за Формула 1 и аз предпочитам да остане така.

„Първият подиум на Люис с нас е важна стъпка. Първият е важен. Сигурен съм, че ще ни помогне да се върнем. Сега целта ни е Мерцедес. Трябва да сме реалисти, направихме силен уикенд, но все още сме далеч от Мерцедес, които продължават да ни водят с четири или пет десети.

„Ние не работим само по задвижващата система, работим по всичко. Със задвижващата система е малко по-сложно, защото за момента тя е замразена, но ще се опитаме да направим най-доброто. Няма да намерим магическия куршум от пет десети. Мисля, че е по-добре да намерим пет неща от по една десета“, добави още Васьор.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Пирин (Благоевград) 0:1 Вихрен (Сандански), гол от фаул Лео Пимента

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

