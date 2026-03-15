Тото Волф: Кими се развива по-бързо от очакваното

Тото Волф заяви след първата победа на Андреа Кими Антонели, която италианецът спечели в Гран При на Китай, че неговото развитие е по-бързо от очакваното.

Антонели дебютира в спорта като 18-годишен през сезон 2025 и очаквано първата му година беше изпълнена с възходи и падения. Италианецът обаче стартира втората си кампания много силно, след като завърши втори в откриващия старт в Мелбърн, а днес триумфира в Шанхай.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

„Победата може би дойде малко по-рано, отколкото очаквах. Миналата година знаехме, че ще има възходи, падения и грешки. След това бум, той спечели още второто състезание във втория си сезон.



„Той го контролира отпред, кара много добре днес, така че може би развитието му е малко по-бързо от очакваното. Преди състезанието той беше много тих и спокоен, но след това видях погледа му на решетката“, каза Волф, който обърна и специално внимание на подиума в Шанхай. На него освен Антонели се качиха още Джордж Ръсел, Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, който взе купата от името на Мерцедес. След награждаването Антонели, Хамилтън и Бонингтън си направиха една поетична снимка на най-високото стъпало на почетната стълбичка.



„От много време съм във Формула 1, но днешният подиум е един от най-хубавите ми моменти в спорта. Те трима с Боно по средата, който толкова години беше с Люис, а след това пое Кими и го превърна в това, което е той днес. Това е от малкото моменти, в които съм претрупан от емоции, но просто моментът е такъв“, заяви шефът на Сребърните стрели.

Снимки: Gettyimages