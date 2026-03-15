  3. Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

  • 15 март 2026 | 10:51
  • 286
  • 0
Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

Анже Копитар се разписа два пъти при загубата на Лос Анджелис с 4:6 срещу домакина Ню Джърси в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Словенският център стана реализатор номер 1 в клубната история на Кингс със своите 450 попадения. Този сезон е последният за Копитар в НХЛ, като всичките му участия в най-силния клубен хокеен шампионат са с екипа на Лос Анджелис. Анже Копитар има общо 1308 мача и 858 асистенции за състава на Кингс.

Нико Хишиер беше точен на два пъти за победителите, а Арсени Грицюк и Тимо Майер също реализираха попадения и добавиха по една асистенция за победителите. Коуди Глас и Джак Хюз също се отличиха с по един гол за Ню Джърси.

Джейк Алън завърши с 27 спасявания на вратата на Девилс.

Бранд Кларк направи три завършващи подавания за Лос Анджелис, а съотборниците му Артьоми Панарин и Тейлър Уайлд също се разписаха във вратата на домакините.

Уинипег победи с 3:1 у дома Колорадо. Конър Хелебюк парира 28 удара в полза на Джетс, докато съотборниците му Алекс Яфало и Коул Перфети отбелязаха в мрежата на гостите от Денвър. Кайл Конър завърши с попадение и асистенция за победителите.

Мартин Некас беше автор на превърналото се в почетно попадение за Колорадо, който води в класирането в редовния сезон в Лигата с 97 точки.

Далас победи с 3:2 след продължение на свой терен Детройт. Защитникът Томас Харли се разписа 2:06 минути след началото на допълнителния период, а Уейт Джонстън приключи с попадение и завършващо подаване. Майкъл Бънтинг също се разписа в полза на Старс. Вратарят Джейк Йотингер направи 22 спасявания.

Бранителите Симон Едвинсон и Лукас Реймънд вкараха за Ред Уингс.

Лас Вегас се наложи с 4:0 у дома срещу Чикаго. Стражът Ейдин Хил се отличи с 21 спасявания, а неговият съотборник Павел Дорофеев вкара два пъти и подаде за друго от попаденията. Хил за първи път през сезона опази вратата си без допусната шайба, а Расмус Андерсон и Кийгън Калесар също реализираха в полза на Найтс.

Снимки: Imago

