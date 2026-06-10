Лос Анджелис Кингс назначи нов старши треньор

Питър Лавиолет беше назначен за старши треньор на отбора от Националната хокейна лига (НХЛ) Лос Анджелис Кингс, обявиха от клуба. Срокът на договора обаче не се съобщава.
На 2 март Джим Хилър беше уволнен от поста, а Ди Джей Смит беше назначен за временен наставник до края на сезона.
61-годишният Лавиолет за последно беше начело на Ню Йорк Рейнджърс. Той пое отбора през юни 2023-а. През сезон 2023-2024 Рейнджърс спечели "Президент'с Трофи" - награда, връчвана на най-добрия тим в редовния сезон, и стигнаха до полуфиналите на Купа "Стенли", губейки с 2:4 от бъдещия шампион Флорида Пантърс. През сезон 2024-2025 клубът от Ню Йорк завърши пети в класирането на Столичната дивизия и не успя да стигне до плейофите. По-късно той беше освободен.
Освен на Рейнджърс, Лавиолет е бил треньор на Ню Йорк Айлъндърс, Нешвил, Филаделфия, Вашингтон и Каролина, който той изведе до Купа "Стенли" през 2006 година.
През сезон 2025-2026 Лос Анджелис завърши четвърти в редовния сезон в Тихоокеанската дивизия на НХЛ, след което загуби от Колорадо (0-4) в първия кръг на плейофите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google