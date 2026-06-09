Без Русия и на Световното през 2027 г.

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) не включи Русия в списъка с отбори, участващи в мъжкото Световно първенство през 2027 година, въпреки че ръководният орган отмени забраната си за страната миналия месец, предаде Ройтерс.

Русия има забрана за участие в състезания на IIHF от 2022 година след нахлуването в Украйна. Съветът на IIHF преразгледа реинтеграцията на Русия през януари, но запази забраната въз основа на опасения за безопасността. Руската федерация по хокей на лед обжалва пред дисциплинарния съвет на IIHF, който отмени решението на съвета. Федерацията заяви, че Русия няма автоматично „да бъде реинтегрирана“ и че допустимостта й за бъдещи състезания ще се преразглежда за всяко събитие поотделно. IIHF не отговори веднага на искане за коментар.

Шампионатът ще се проведе в Германия от 14 до 30 май 2027, Украйна е в Група "А" и ще играе в състезанието за първи път от 2007 година насам. Русия е печелила титлата 27 пъти, като последната им победа е през 2014.

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