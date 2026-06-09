Членът на FIS Александер Оспелт говори пред Sportal за "Изграждане на мостове за бъдещето" на ските

Докато Белград е домакин на 57-ия Международен конгрес на FIS, светът на зимните спортове се намира на исторически кръстопът. Само няколко дни преди президентските избори, дебатът за бъдещата посока на Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) никога не е бил по-интензивен.



Сред водещите кандидати, които искат да внесат свеж, демократичен подход в управлението на световния спорт, е д-р Александер Оспелт. Като изтъкнат доктор по правни науки, бивш президент на Ски федерацията на Лихтенщайн и настоящ член на Съвета на FIS, д-р Оспелт се е утвърдил като силен глас за единство. Водейки кампания под мотото "Изграждане на мостове“, той представлява независим път напред – път, който обещава да установи баланс между силата на традиционните ски велики сили и развитието на по-малките национални федерации, като същевременно се справя с належащите предизвикателства на климатичните промени и безопасността на спортистите.



Екип на Sportal.rs разговаря с д-р Оспелт преди гласуването в Белград за неговата визия, правния и демократичен подход към лидерството, както и за това как планира да преобрази бъдещето на зимните спортове.

- В Белград се провежда 57-ият Конгрес на FIS, който е домакин на една от най-интензивните президентски надпревари в най-новата история. Кои ключови ценности и стратегии Ви отличават от настоящия президент Йохан Елиаш и защо националните федерации трябва да поверят именно на Вас бъдещото ръководство на FIS?

- Вярвам, че на тези избори се решава бъдещето на FIS. За мен ключови приоритети са единството, прозрачността, почтеността и структурата на управление, която е в услуга на всички федерации членки и самите спортисти.

- Мотото на Вашата официална кампания е "Изграждане на мостове". Къде, според Вас, в момента съществуват най-дълбоките пукнатини и разделения в глобалното семейство на FIS и каква ще бъде първата Ви стъпка към тяхното изцеление, ако бъдете избран?

- За мен "Изграждане на мостове“ е много просто понятие: то означава да започнем отново да се слушаме един друг и да намираме общ език. FIS обединява много различни държави и интереси. Това не винаги е лесно за съгласуване, но същевременно е и това, което прави нашата федерация силна. Първата ми стъпка би била директен разговор с федерациите членки, спортистите и комитетите, за да разбера техните проблеми и да идентифицирам областите, в които можем да напредваме заедно.

- Идвате от Лихтенщайн, малка, но горда ски нация. Как планирате да установите баланс между огромното политическо и финансово влияние на традиционните велики сили в зимните спортове и нуждите за развитие на по-малките федерации, които се стремят към растеж?

- Тъй като идвам от Лихтенщайн, добре знам какво означава да си от малка ски нация. Трябва да си креативен, ефективен и близък до хората, които на терен правят този спорт жив. В същото време изключително уважавам големите нации в зимните спортове и всичко, с което те допринасят за FIS. Нужни са ни и двете: опитът на големите нации и енергията на по-малките федерации, както и на тези, които тепърва се развиват.

- Зимните спортове са изправени пред екзистенциална криза поради климатичните промени и главоломния ръст на разходите за организиране на състезания. Каква е Вашата дългосрочна визия ските да останат устойчиви и да предотвратите превръщането им в спорт от миналото?

- Без зима няма и зимен спорт. Затова устойчивостта не е нещо отделно от нашия спорт. Подкрепям работата по устойчивост, която FIS вече е започнала. В същото време трябва да бъдем реалистични и практични. Трябва също така да гарантираме, че организацията на събитията остава реалистична и достъпна за самите организатори и федерациите членки.

- Отворени ли сте за радикални структурни промени в календара на FIS, като изместване на срокове, съкращаване на състезателния сезон или преместване на събития в нетрадиционни, по-студени географски региони?

- Смятам, че календарът трябва да се разглежда като цяло. Той засяга спортистите, организаторите, излъчващите компании и, разбира се, устойчивостта. Не бих искал да започвам с предварително определен отговор, но твърдо вярвам, че се нуждаем от честен преглед. Трябва да се запитаме къде календарът може да стане по-логичен, къде пътуванията могат да бъдат намалени и как можем да направим сезона по-добър за всички участващи страни.

- Професионалното скиорство става все по-скъпо за по-младите поколения. По какъв начин Вашата програма планира да подкрепи местните клубове и основните организатори, които се борят за оцеляване под настоящия икономически натиск?

- Местните клубове и организатори са мястото, където спортът всъщност започва. Те развиват млади спортисти, треньори и фенове на утрешния ден. FIS трябва да улесни работата им, а не да я усложнява. Това включва практическа подкрепа, обмен на знания и помощ на федерациите да се свържат с правилните хора и възможности. Това е и идеята зад платформата 'NSA Connector': да помогне на федерациите членки да се учат една от друга и да получат достъп до полезен експертен опит в различни региони и дисциплини.

- Свидетели сме на тревожен брой тежки контузии сред елитните скиори през последните сезони. Къде поставяте границата между търговската привлекателност за спонсори/излъчващи компании и физическото благосъстояние на спортистите? Кои конкретни мерки за безопасност ще приоритизирате?

- За мен безопасността на спортистите е тема, по която не се преговаря. Спортът трябва да остане вълнуващ, но никога за сметка на здравето на спортистите. Трябва да продължим да слушаме спортистите, медицинските експерти и техническите специалисти, както и да използваме данни, за да разберем къде се крият реалните рискове. Поставянето на писти, оборудването, времето за възстановяване, метеорологичните условия и календарът – всичко това трябва непрекъснато да се проверява и анализира. Спортистите трябва да бъдат част от тези разговори, защото те са тези, които поемат риска на планината.

- Все по-силни са критиките, които предполагат, че гласът на спортистите не се чува, когато се вземат големи структурни решения. Как планирате да дадете на състезателите истински глас и реална власт за вземане на решения в рамките на управляващите органи на FIS?

- Спортистите са сърцето на нашия спорт и те, разбира се, вече са представени в Съвета на FIS. Това е важно. Все пак мисля, че можем да ги включим по-рано и по-директно в ежедневната работа на FIS. Например, представителите на спортистите трябва да бъдат част от съответните комитети или работни групи, когато решенията засягат безопасността, календарите, оборудването, форматите на състезанията или медийните права.

- Вашето образование и звание доктор по правни науки, както и статутът Ви на независим професионалист, са в рязък контраст с корпоративните структури и свързаността с големи нации, които често се наблюдават в управлението на глобалния спорт. По какъв начин Вашата правна експертиза и политическа независимост Ви дават уникално предимство при възстановяването на прозрачността, демократичните процеси и финансовото доверие в рамките на FIS?

- Моето юридическо образование ме научи внимателно да анализирам правилата, отговорностите и процесите. В управлението тези неща са от решаващо значение. Ако хората разбират как се вземат решенията, доверието се изгражда много по-лесно. Тъй като идвам от малка и независима страна, също така съм свикнал да слушам и да намирам общ език между различни интереси.

- Идвайки от Лихтенщайн, страна с легендарно ски наследство, но неутрално политическо влияние, Вие сте в уникална позиция да бъдете истински обединител. Много малки и средни национални федерации смятат, че FIS напоследък е станал твърде централизиран. Как Вашата перспектива на независим „строител на мостове“ ще гарантира, че всяка отделна федерация членка ще получи равен глас и справедлива финансова подкрепа под Ваше председателство?

- Не мисля, че бъдещето на FIS ще се решава само от няколко големи нации. Бъдещето на нашия спорт зависи от това колко държави могат да развиват спортисти, да организират събития и да изграждат силни програми у дома. Затова бих искал FIS да отделя повече време, помагайки на федерациите членки да успеят по практически начини. Понякога най-ценната подкрепа не са финансовите средства, а достъпът до знания, контакти и опит. Ако една федерация е решила някакъв проблем, другите трябва да се възползват от този опит. FIS трябва да бъде платформа, която помага на своите членове да растат и да се учат един от друг. Според мен това е една от най-добрите инвестиции, които можем да направим в бъдещето на снежните спортове.

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