Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Звездата на Едмънтън Конър Макдейвид спечели за пети път наградата “Тед Линдзи“ в НХЛ

Звездата на Едмънтън Конър Макдейвид спечели за пети път наградата “Тед Линдзи“ в НХЛ

  • 7 юни 2026 | 20:44
  • 329
  • 0
Звездата на Едмънтън Конър Макдейвид спечели за пети път наградата “Тед Линдзи“ в НХЛ

Звездата на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид стана вторият играч в историята на Националната хокейна лига (НХЛ), спечелил пет пъти наградата „Тед Линдзи“, съобщи агенция Reuters.

Макдейвид се присъедини към члена на Залата на славата Уейн Грецки в спечелването на отличието, връчвано ежегодно на най-изявения играч в НХЛ, според гласовете на членовете на NHLPA.

“Тази награда, идваща от момчетата, срещу които играеш и се бориш всяка вечер, да ме признаят с такава награда, това означава толкова много“, коментира Конър Макдейвид.

Капитанът на Едмънтън, който получи наградата и през сезони 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 и 2022/2023, оглавява класацията в НХЛ по точки със 138 (48 гола, 90 асистенции) в 82 мача през този сезон.

29-годишният Макдейвид направи серия от 20 двубоя с точки от 4 декември до 13 януари, като натрупа 46 (19 гола, 27 асистенции) през този период. Той изведе Ойлърс до второ място в Тихоокеанската дивизия с резултат 41-30-11 (93 точки).

Конър Макдейвид завърши пред двукратния носител на наградата Никита Кучеров от Тампа Бей Лайтнинг и младата звезда на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

  • 7 юни 2026 | 14:49
  • 734
  • 0
Вегас Голдън Найтс се доближават до Купа Стенли

Вегас Голдън Найтс се доближават до Купа Стенли

  • 7 юни 2026 | 08:43
  • 1597
  • 2
Треньорът на германския национален отбор по хокей на лед напусна поста си

Треньорът на германския национален отбор по хокей на лед напусна поста си

  • 5 юни 2026 | 21:42
  • 1173
  • 0
Валиева и Трусова попаднаха в резервния състав на националния отбор на Русия за следващия сезон

Валиева и Трусова попаднаха в резервния състав на националния отбор на Русия за следващия сезон

  • 5 юни 2026 | 21:18
  • 6181
  • 2
Борещият се за нов мандат шеф на ФИС защити реформите си

Борещият се за нов мандат шеф на ФИС защити реформите си

  • 5 юни 2026 | 16:56
  • 1191
  • 0
Малена Замфирова хвърли патериците, възстановяването ѝ върви добре

Малена Замфирова хвърли патериците, възстановяването ѝ върви добре

  • 5 юни 2026 | 16:16
  • 8187
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 45691
  • 390
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 64707
  • 80
Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

  • 7 юни 2026 | 19:58
  • 7942
  • 2
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

  • 7 юни 2026 | 20:45
  • 24441
  • 14
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 18:28
  • 22583
  • 19
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 28059
  • 50