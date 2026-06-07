Звездата на Едмънтън Конър Макдейвид спечели за пети път наградата “Тед Линдзи“ в НХЛ

Звездата на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид стана вторият играч в историята на Националната хокейна лига (НХЛ), спечелил пет пъти наградата „Тед Линдзи“, съобщи агенция Reuters.

Макдейвид се присъедини към члена на Залата на славата Уейн Грецки в спечелването на отличието, връчвано ежегодно на най-изявения играч в НХЛ, според гласовете на членовете на NHLPA.

“Тази награда, идваща от момчетата, срещу които играеш и се бориш всяка вечер, да ме признаят с такава награда, това означава толкова много“, коментира Конър Макдейвид.

Капитанът на Едмънтън, който получи наградата и през сезони 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 и 2022/2023, оглавява класацията в НХЛ по точки със 138 (48 гола, 90 асистенции) в 82 мача през този сезон.

29-годишният Макдейвид направи серия от 20 двубоя с точки от 4 декември до 13 януари, като натрупа 46 (19 гола, 27 асистенции) през този период. Той изведе Ойлърс до второ място в Тихоокеанската дивизия с резултат 41-30-11 (93 точки).

Конър Макдейвид завърши пред двукратния носител на наградата Никита Кучеров от Тампа Бей Лайтнинг и младата звезда на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини.

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