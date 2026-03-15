Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

Вчера Андреа Кими Антонели измести Себастиан Фетел от върха на класацията за най-млад пилот, който е спечелил полпозишън във Формула 1.

Италианецът триумфира в квалификацията за Гран При на Китай на 19 години и 201 дни. Така той измести от първата позиция Фетел, чийто първи полпозишън беше спечелен в Гран При на Италия на „Монца“ през 2008 година с Торо Росо на 21 години и 72 дни.

Андреа Кими Антонели оглави изключително престижна класация

Но знаете ли, че съдбите на двамата са преплетени още от раждането на настоящия пилот на Мерцедес? Той е роден на 25 август 2006 година, което е същият ден, в който Фетел направи своя дебют в състезателен уикенд като тестов пилот на БМВ-Заубер.

Тогава германецът участва в двете петъчни тренировки преди Гран При на Турция с третата кола на базирания в Хинвил екип. В двете подготвителни сесии на „Истанбул Парк“ Фетел дава едно осмо и едно първо време, с което веднага привлича погледи към себе си. Той също така си навлича и гнева на стюардите, тъй като превишава скоростта още при първото си излизане на пистата.

