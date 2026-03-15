Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Въпреки че перфектната му серия от началото на сезона беше прекъсната, Джордж Ръсел остава начело на генералното класиране във Формула 1 след първите два състезателни уикенда за годината.

GRANDE KIMI! 🇮🇹 FIRST GRAND PRIX WIN! WHAT A DRIVE! WHAT A FEELING! 🏆 pic.twitter.com/oLhPBq3zLj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

Британецът завърши втори в Гран При на Китай, която беше спечелена от съотборника му Андреа Кими Антонели. Така след състезанието в Шанхай Ръсел е лидер с 51 точки и аванс от четири пред Антонели, който заема второто място. Трети с пасив от 17 пункта спрямо Ръсел е Шарл Леклер, който завърши четвърти зад съотборника си във Ферари Люис Хамилтън в Китай.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай:

Джордж Ръсел – 51 точки Андреа Кими Антонели – 47 Шарл Леклер – 34 Люис Хамилтън – 33 Оливър Беарман – 17 Ландо Норис – 15 Пиер Гасли – 9 Макс Верстапен – 8 Лиам Лоусън – 8 Арвид Линдблад – 4 Исак Хаджар – 4 Оскар Пиастри – 3 Карлос Сайнц – 2 Габриел Бортолето – 2 Франко Колапинто – 1 Естебан Окон – 0 Нико Хюлкенберг – 0 Алекс Албон – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Фернандо Алонсо – 0 Ланс Строл – 0

