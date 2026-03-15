Въпреки че перфектната му серия от началото на сезона беше прекъсната, Джордж Ръсел остава начело на генералното класиране във Формула 1 след първите два състезателни уикенда за годината.
Британецът завърши втори в Гран При на Китай, която беше спечелена от съотборника му Андреа Кими Антонели. Така след състезанието в Шанхай Ръсел е лидер с 51 точки и аванс от четири пред Антонели, който заема второто място. Трети с пасив от 17 пункта спрямо Ръсел е Шарл Леклер, който завърши четвърти зад съотборника си във Ферари Люис Хамилтън в Китай.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай:
Джордж Ръсел – 51 точки
Андреа Кими Антонели – 47
Шарл Леклер – 34
Люис Хамилтън – 33
Оливър Беарман – 17
Ландо Норис – 15
Пиер Гасли – 9
Макс Верстапен – 8
Лиам Лоусън – 8
Арвид Линдблад – 4
Исак Хаджар – 4
Оскар Пиастри – 3
Карлос Сайнц – 2
Габриел Бортолето – 2
Франко Колапинто – 1
Естебан Окон – 0
Нико Хюлкенберг – 0
Алекс Албон – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Фернандо Алонсо – 0
Ланс Строл – 0
