  Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:57
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Въпреки че перфектната му серия от началото на сезона беше прекъсната, Джордж Ръсел остава начело на генералното класиране във Формула 1 след първите два състезателни уикенда за годината.

Британецът завърши втори в Гран При на Китай, която беше спечелена от съотборника му Андреа Кими Антонели. Така след състезанието в Шанхай Ръсел е лидер с 51 точки и аванс от четири пред Антонели, който заема второто място. Трети с пасив от 17 пункта спрямо Ръсел е Шарл Леклер, който завърши четвърти зад съотборника си във Ферари Люис Хамилтън в Китай.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай:

  1. Джордж Ръсел – 51 точки

  2. Андреа Кими Антонели – 47

  3. Шарл Леклер – 34

  4. Люис Хамилтън – 33

  5. Оливър Беарман – 17

  6. Ландо Норис – 15

  7. Пиер Гасли – 9

  8. Макс Верстапен – 8

  9. Лиам Лоусън – 8

  10. Арвид Линдблад – 4

  11. Исак Хаджар – 4

  12. Оскар Пиастри – 3

  13. Карлос Сайнц – 2

  14. Габриел Бортолето – 2

  15. Франко Колапинто – 1

  16. Естебан Окон – 0

  17. Нико Хюлкенберг – 0

  18. Алекс Албон – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Фернандо Алонсо – 0

  22. Ланс Строл – 0

