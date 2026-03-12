Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Защитник отново на линия за Димитровград

Защитник отново на линия за Димитровград

  • 12 март 2026 | 09:22
  • 463
  • 0
Защитник отново на линия за Димитровград

ФК Димитровград е домакин на Загорец (Нова Загора) в среща от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят на стадион „Миньор“ започва в 15:00 часа в събота, 14-ти март. Битка за оцеляване на „жълто-сините“ продължава с мач у дома, където тази пролет възпитаниците на Тодор Манев победиха Розова долина и изиграха много силен мач с Марица (Пловдив).

В едноименния град пристига разклатен тим на Загорец, който няма успех в пет поредни срещи, но пък направи 0:0 на свой терен със силния Ямбол в миналия кръг. Това може само да послужи като мотивация за домакините минимум да запазят аванса си пред тимовете в опасната зона.

Младият бранител Христо Крайчев се завръща след наказание в състава на Димитровград, който загуби визитата си в Нова Загора този сезон, но взе точка в последната си домакинска среща със Загорец.

