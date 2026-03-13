Ботев (Пд) продаде над 5700 билета за утрешния мач

Ботев (Пловдив) е продал над 5700 билета за утрешнито домакинство срещу Ботев (Враца). С тази новина се похвалиха "канарчетата", които утре преди срещата организират и празнична програма по случай 114-ата годишнина на клуба.

"В събота празнуваме 114 години Ботев Пловдив! 24 часа преди мача заетите места на „Колежа“ са точно 5752. Вземи своя билет на kolezha.bg и на касите на стадион „Христо Ботев“. С оглед на засиления зрителски интерес призоваваме привържениците да дойдат по-рано на стадиона.

Празничната програма на стадиона ще стартира в 14:55 часа. Пред централната трибуна ще бъде позиционирана фен зона с храни и напитки. Ела на стадиона! Подкрепи Ботев!", пизовават от клуба.