Халилходжич: Трябваха ми три дни да кажа "да" на Нант

Новият треньор на Нант Вахид Халилходжич, който беше утвърден на поста в сряда, сподели защо се е върнал в клуба.

"Защо се върнах в Нант? Защото това е моят отбор. Много хора си задаваха въпроса дали ще се върна, включително и аз. Когато ме потърсиха, аз отказах, но те настояха. Нормално е да си задам въпроса, все пак съм на 150 години, остарял съм, изглежда. Но това е клуб, който обожавам, имам толкова приятели тук. Трябваха ми три дни да кажа "да". Кариерата ми като треньор беше приключила. Върнах се да опитам да спася отбора. Това е почти невъзможна мисия. Но всеки мач има 30 хиляди на "Божуар". Първата ни цел е да се класираме за бараж", каза босненецът, цитиран от вестник "Екип".

"Говорих с играчите, мисля, че ме разбраха. Казах им, че ще им помогна. Ако играят във втора дивизия, ще получават три пъти по-малко, ще загубят рейтинг, доверие. Казах им, че с мен няма да е лесно, ще работим. Видях неща, които не ми харесаха. Има играчи, които не са свикнали да печелят. Не обещавам нищо, освен че ще работим. Някои не си дават сметка къде играят, това е световно известен отбор", допълни Халилходжич.

🟡🟢 FC Nantes. Séances doublées, intensité : découvrez ce qui attend les Canaris avec « Coach Vahid ».

— Presse Océan (@presseocean) March 13, 2026

"Трябва да разбутаме играчите, те са загубили желанието си да се борят, което е най-лошо. Когато губя, го изживявам много зле. На нас ни трябват лидери. Питах Матис Албин колко гола е вкарал и той ми каза четири. Аз вкарвах по четири гола в един мач. Трябва да ги събудим", каза още той.

"Ще ви кажа какви са ни шансовете след мача със Страсбург, тогава ме питайте. Не ме е страх. Трябва да започнем да печелим, за да влезем в такава спирала. Трябват ни бойци, агресивност", сигурен е Вахид Халилходжич.