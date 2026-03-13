Арангелов: Една грешка се оказа решаваща

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов призна, че една грешка в защитата на отбора се е оказала решаваща за поражението от Локомотив (Пловдив), но остана оптимист за възможностите на тима му да запази елитния си статут. Столичани загубиха с 0:1 визитата си в Пл

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

„Не мисля, че само когато останахме с човек по-малко, се представихме добре. Още през първото полувреме затваряхме добре пространствата – това, което е силната страна на Локомотив. Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща. За всеки един мач подхождаме детайлно. Днес бяхме разучили отбора на Локомотив. Подходихме и с друга система на игра“, коментира след мача Арангелов.

„Не делим мачовете. За всеки един се опитваме да се надиграваме и да печелим точки, както бе и днес. Не съм гледал на запис червения картон. Щом съдията го е гледал на ВАР и е преценил, явно е така. Имахме доста промени в състава. Всички футболисти имат качествата да играят в основния ни състав. Гледаме да ги ротираме. Оптимист съм. Септември има сили“, каза още наставникът на Септември.