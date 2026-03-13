Популярни
Полицията арестува бивш вратар на Порто

  • 13 март 2026 | 15:23
  • 462
  • 0
Бивш вратар на Порто е бил арестуван в града в рамките на мащабна операция срещу наркотиците. Той се казва Иван Кардосо и е само на 22 години, но вече беше сложил край на футболната си кариера. При акцията на отдела за криминални разследвания са конфискувани кокаин, оръжия и луксозни автомобили.

Специално за наркотиците става дума за общо три килограма хероин, половин килограм кокаин, малки количества хашиш и амфетамини, както и килограм и половина от вещество, използвано за разреждане на наркотиците.

22-годишният Кардосо, заедно с още 16 души, е задържан по обвинение в принадлежност към една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в квартал Серко до Порто. Неговата роля е била да придобива наркотиците и да ги разпространява, за да бъдат впоследствие продавани на улицата от други членове на мрежата.

Полицейското разследване, започнало през октомври 2024 г., разкрива, че престъпната група е създала система за сигурност, състояща се от часови, които са използвали огнестрелни оръжия, за да реагират агресивно на всякаква намеса, включително от страна на полицията.

Кардосо има мачове за втория тим на Порто, както и за юношите на Атлетико Мадрид. Той спря с футбола още през 2023-та година.

