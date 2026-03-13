Класиците започват участието си на Евро 2026 до 23 г.

Класиците ни започват участието си на Европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия.

Днес на тепиха излизат петима наши представители. В най-леката категория до 55 кг Альоша Илиев очаква победителя от двубоя между чех и азер.

Християн Иванов стартира от четвъртфиналите и очаква победителя от срещата между грузинец и албанец в категория до 63 кг.

При 77-килограмовите Алберт Доев ще има за съперник румънеца Игор Ботез, пети на европейското до 23 г. през 2023-а.

Андрей Атанасов (87) започва с италианеца Леон Ривалта, седми на световното до 23 г. през миналия сезон.

В тежка категория до 130 кг Алан Дзабиев ще спори с унгареца Ласло Дарабош, трети на световното до 23 г. и №1 в света до 20 за миналата година.

Срещите започват от 11,30 ч. Двубоите може да следите на сайта на UWW.