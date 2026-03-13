  • 13 март 2026 | 23:36
Борусия (М) остави Санкт Паули в опасната зона

Борусия (Мьонхенгладбах) надви с 2:0 Санкт Паули в първа среща от 26-ия кръг на Бундеслигата. "Жребчетата" не бяха по-добрият отбор, но използваха шансовете си и с два красиви гола стигнаха до ценния успех, който ги задържа на 12-тото място в класирането, но вече с равен брой точки с11-тия Унион (Берлин).

Кевин Щьогер откри резултата в 27-ата минута, а в 63-тата резервата Франк Онора удвои аванса на Борусия. За Санкт Паули това беше първо поражение от средата на февруари. Тимът от Хамбург е на 16-а позиция с 24 точки, колкото имат още Кьолн и Майнц 05.

Преди почивката и двата отбора действаха предпазливо, но Борусия излезе напред в 37-ата минута след блестящо изпълнение на Щьогер. Австрийският халф завъртя тпката по перфектен начин от пряк свободен удар и не остави шансове на вратаря Никола Васил.

Санкт Паули опита да отговори в началото на втората част, но нямаше много идеи в офанзивен план. В 63-тата минута влезлият от пейката Онора завърши хубава комбинация на домакините с гол, който значително улесни задачата им до края.

Санкт Паули завърши срещата само с един точен изстрел и за пореден път доказа, че играе много слабодалеч от дома. В следващия кръг тимът на Александър Блесин ще посрещне Фрайбург.

На Борусия (Мьонхенгладбах) предстои визита на Кьолн.

Снимки: Gettyimages

Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

Реал Мадрид планира мащабна селекция, основната цел е Витиня

Фабрегас: Бих се ядосал, ако играчите ми говорят за Шампионската лига

Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

Кметът на Рим: Ще изградим един от най-красивите стадиони в света

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

