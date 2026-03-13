Мартин Методиев: Трето изпитание за седем дни

Бдин (Видин) приема утре едноименния тим на град Левски. Срещата е 13-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Започнахме полусезона успешно. Дано да успеят футболистите ни да се възстановят за предстоящия двубой, защото той ще е третия за седем дни. Силите са изравнени и всички мачове са изпитание. Левски 2007 започна с равенство като гост. Това не ни притеснява, а ще ни мобилизира. За всеки ще излизаме с амбицията да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

Снимка: bdinvidin.bg