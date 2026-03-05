Мартин Методиев за свършеното в Бдин

Бдин (Видин) винаги е твърда величина в Северозападна Трета лига.

Треньорът му Мартин Методиев коментира пред Sportal.bg нагласата на тима за пролетния полусезон.

„В общи линии свършихме това, което бяхме планирали като подготовка. Винаги може повече. Лошите атмосферни условия обаче ни възпрепятстваха в определени периоди – провалиха ни приятелски срещи. Привлякохме Алекс Георгиев, Кристиян Коцов и Денис Димитров-Бебето. Те нямат нужда от адаптация, защото се познават добре с момчетата от отбора. Ще търсим възможно най-силно представяне в предстоящите мачове“.