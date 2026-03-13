Валери Домовчийски: Задължителна победа

Утре, СФК Раковски от едноименния град приема Атлетик (Куклен). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ясна е целта ни. Знаем какво трябва да направим в предстоящия двубой. Само победата е приемлив изход за нас. Длъжни сме да бием Атлетик. Корав противник, който може да изненада неприятно всеки. Изхождайки от нашата позиция – всичките ни съперници са силни. Няма да е лесно, но трябва да се справим“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.