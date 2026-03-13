Популярни
  Матета се завърна, но не успя да помогне на Кристъл Палас да превземе вратата на АЕК Ларнака

  • 13 март 2026 | 00:22
Кристъл Палас записа разочароващо нулево равенство с АЕК Ларнака на "Селхърст Парк" в първи 1/8-финален двубой от Лигата на конференциите. Лондончани владееха топката в над 70% от времето и отправиха 13 удара, но така и не успяха да стигнат до гол срещу кипърския тим, който не направи почти никакви опити да атакува, но постигна това, за което беше дошъл в английската столица. През октомври АЕК победи Палас на същия стадион с 1:0 в двубой от груповата фаза.

Оливер Гласнер реши да използва Бренън Джонсън като десен уинг-бек в отсъствието на Даниел Муньос. Максенс Лакроа се завърна сред титулярите, а Жан-Филип Матета попадна в групата за първи път след проваления си трансфер в Милан през януари, но остана на пейката за началото.

Палас имаше огромно предимство преди почивката, но Гесан, Сар и Мичъл пропуснаха много добри възможности. Още в осмата минута Странд Ларсен се измъкна отдясно и намери с ниско центриране Гесан, който обаче от чудесна позиция стреля право във вратаря на гостите. Последният се намеси пък много добре в 42-рата минута, когато спаси добавка отблизо на Мичъл.

Палас доминираше и след почивката. Лакроа и Сар не се възползваха от поредните добри възможности. В 74-тата минута Джонсън центрира към далечната греда, където Ричардс засече с глава, но отблизо прати топката над вратата.

Матета се появи в игра три минути след това. Съвсем скоро след това малко не му достигна да засече центриране на Гесан. Той обаче също не успя да помогне на домакините да стигнат до гола.

Снимки: Imago

