Генк взе аванс срещу Фрайбург, за което и ВАР помогна

  13 март 2026
Генк изненада Фрайбург в първия 1/8-финал от Лига Европа след победа с 1:0 у дома.

Германците имаха лош късмет в самото начало, тъй като пратиха топката във вратата, пазена от стража Тобиас Лавал, но попадението не бе признато. Решителният удар нанесе Йохан Манзамби, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че е имало засада при головата атака.

Така се стигна до 24-ата минута, когато Закария Ел Уахди се разписа за домакините от Генк и даде много важна преднина на белгийците.

До края гостите от Фрайбург така и не направиха нищо състоятелно в преден план, а в рамките на редовното време отправиха само един точен удар, което логично доведе до победата на съперника. Те разчитаха предимно на безадресно изсипване на топката в наказателното поле след седем корнера по време на двубоя, което логично не доведе до желаната промяна.

Реваншът е точно след седмица на 19-и март (четвъртък) от 19:45 часа българско време.

