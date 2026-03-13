Мидтиланд отново разплака Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Мидтиланд поднесе една от изненадите в първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа, след като победи с 1:0 Нотингам Форест на "Сити Граунд". Датският тим вече веднъж беше триумфирал на този стадион, след като през октомври спечели тук с 3:2 в среща от груповата фаза. Днес Форест доминираше, но Мидтиланд изчака своя шанс и взе преднина след гол на Гуе-Сюнг Чо десет минути преди края.

В състава на Форест имаше три промени от равенството с Манчестър Сити. Морато, Хъдсън-Одой и Омари Хътчинсън стартираха.

Още в първите минути гостите имаха добра възможност, след като Брумадо засече с глава центриране на Билинг, но Мурило изчисти пред голлинията. След това Нотингам Форест пое контрола. Домакините отправиха 10 удара, четири от които точни, като те бяха предимно извън наказателното поле. Най-добрите възможности дойдоха в края на полувремето.

В 36-ата минута Олафсон изби удар на Айна, след което Жезус се разтегна, за да достигне топката и да направи добавка, но ударът му премина встрани.

В 42-рата Билинг изчисти от голлинията, след като играч на Мидтиланд сам насочи топката към вратата си. В 45-ата минута Гибс-Уайт имаше много добра възможност, но в последните момент ударът му бе отклонен.

Малко след началото на втората част Домингес отправи хубав изстрел, но топката премина встрани. Зелс пък направи добро спасяване след шут от дистанция на Андреасен, а малко след това изстрел на Бисков разтресе напречната греда.

Форест също имаше две добри възможности, от които не се възползва. Гибс-Уайт получи в 58-ата и след това продължи към Хътсинсън, който обаче се засуети. След това Андерсен центрира чудесно към капитана, който не успя да осъществи добър контакт с топката.

В този момент над "Сити Граунд" започна да се излива пороен дъжд, който доста затрудняваше двата отбора.

В 80-ата минута гостите шокираха "Сити Граунд". Диао центрира в наказателното поле, а Гуе-Сюнг Чо изпревари Айна и много добре насочи топката с глава до гредата - 0:1.

Форест можеше да изравни почти незабавно, но в 83-тата минута удар на Андерсен от наказателното поле рикошира в бранител и се оплете от външната страна на мрежата. До края Нотингам Форест не успя да върне попадението.

