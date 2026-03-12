АЕК на Георгиев се подигра с Целье и докосва четвъртфиналите

АЕК и Мартин Георгиев записаха убедителен успех с 4:0 при гостуването си на Целье от Словения в първия 1/8-финал от третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Головете за убедителната победа отбелязаха Барнабаш Варга (3’), Абубакари Койта (33’), Мият Гачинович (36’) и Аролд Мукуди (49’).



Самият Георгиев бе в групата за мача, но за съжаление остана на резервната скамейка и не записа минути.

По този начин реваншът на гръцка земя предстои да бъде повече от протоколен. Ответният двубой е точно след седмица на 19-и март (четвъртък) от 19:45 часа българско време.