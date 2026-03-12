Популярни
"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

  • 12 март 2026 | 10:14
  • 485
  • 0

Новак Джокович не успя да се класира за четвъртфиналите на Индиън Уелс, след като загуби от британеца Джак Дрейпър с 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) след голяма битка и много обрати. И в този мач сръбският ас не мина без реплики към своя щаб.

В началото на третия сет зрителите видяха едно нереално разиграване, което със сигурност ще се върти през целия днешен ден, както и през следващите дни, по телевизионните канали и социалните мрежи. Сърбинът и британецът си размениха 26 удара, като точката отиде при Ноле, който веднага след спечелването ѝ рухна на корта.

Съдията, разбира се, даде време и на двамата тенисисти да си починат, преди да продължат играта, но умората се четеше по тялото и поведението на Новак. Тази точка със сигурност му костваше свежестта в останалата част от мача.

През следващите разигравания Джокович се движеше трудно, през цялото време гледаше към своя щаб и сочеше към корема си. Дишаше дълбоко и се виждаше, че има физически проблеми.

В един момент Джокович не издържа и се обърна към своя щаб, извиквайки силно на треньора си Борис Бошнякович:

"Не мога да дишам, гледаш ли мача, по дяволите?! ", чу се фрустрацията в гласа на Новак.

В крайна сметка Джокович успя да вкара третия сет в тайбрек, където имаше шанс, предимство от мини-пробив, но не успя да го използва, така че Дрейпър продължава напред в опита си да защити титлата. Следващият му съперник ще бъде Даниил Медведев.

