"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

Новак Джокович не успя да се класира за четвъртфиналите на Индиън Уелс, след като загуби от британеца Джак Дрейпър с 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) след голяма битка и много обрати. И в този мач сръбският ас не мина без реплики към своя щаб.
Джак Дрейпър срази Новак Джокович в зрелищна битка в Индиън Уелс
В началото на третия сет зрителите видяха едно нереално разиграване, което със сигурност ще се върти през целия днешен ден, както и през следващите дни, по телевизионните канали и социалните мрежи. Сърбинът и британецът си размениха 26 удара, като точката отиде при Ноле, който веднага след спечелването ѝ рухна на корта.
Съдията, разбира се, даде време и на двамата тенисисти да си починат, преди да продължат играта, но умората се четеше по тялото и поведението на Новак. Тази точка със сигурност му костваше свежестта в останалата част от мача.
През следващите разигравания Джокович се движеше трудно, през цялото време гледаше към своя щаб и сочеше към корема си. Дишаше дълбоко и се виждаше, че има физически проблеми.
В един момент Джокович не издържа и се обърна към своя щаб, извиквайки силно на треньора си Борис Бошнякович:
"Не мога да дишам, гледаш ли мача, по дяволите?! ", чу се фрустрацията в гласа на Новак.
В крайна сметка Джокович успя да вкара третия сет в тайбрек, където имаше шанс, предимство от мини-пробив, но не успя да го използва, така че Дрейпър продължава напред в опита си да защити титлата. Следващият му съперник ще бъде Даниил Медведев.