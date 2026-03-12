Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Шахтьор удари болезно Лех като гост, предстои реванш отново в Полша

Шахтьор удари болезно Лех като гост, предстои реванш отново в Полша

  • 12 март 2026 | 21:45
  • 591
  • 2
Шахтьор удари болезно Лех като гост, предстои реванш отново в Полша

Шахтьор (Донецк) взе аванс срещу Лех (Познан) след успех с 3:1 като гост в първия 1/8-финал от третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите.

Украинците успяха да нанесат удар в много важен психолочески момент, след като отбелязаха двете си попадения непосредствено преди и след почивката. В 36-ата минута Марлон Гомеш откри, а в 48-ата Невертон покачи.

Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост
Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост

Домакините от Полша не рухнаха и в 70-ата минута върнаха едно попадение чрез Микаел Ишак, с което опитаха да направят доста по-интригуващи заключителната част от второто полувреме.

Действително това се случи и феновете в Познан видяха още едно попадение, но не и във вратата, която им се искаше. Малко преди края на редовното време резервата на гостите Исаке вкара и оформи крайния резултат.

Реваншът следващата седмица на 19-и март (четвъртък) отново ще бъде в Полша, тъй като Шахтьор не може да приема мачове от турнирите на УЕФА в Донецк, заради продължаващата от 4 години насам руска военна агресия. Домакин на двубоя ще бъде стадион “Хенрик Рейман” в Краков.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

  • 12 март 2026 | 22:32
  • 255
  • 0
Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

  • 12 март 2026 | 22:27
  • 269
  • 0
Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

  • 12 март 2026 | 22:13
  • 480
  • 0
Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

  • 12 март 2026 | 22:09
  • 573
  • 0
Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост

Играят се четири мача в ЛК, тимът на Мартин Георгиев громи като гост

  • 12 март 2026 | 21:59
  • 9993
  • 6
Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

  • 12 март 2026 | 21:50
  • 794
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 21490
  • 77
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 22312
  • 49
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 3257
  • 2
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 39458
  • 225
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 28460
  • 59
Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

Започна втората порция мачове от програмата на Лига Европа: Ференцварош взе аванс срещу Брага

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 12295
  • 8