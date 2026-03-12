Шахтьор удари болезно Лех като гост, предстои реванш отново в Полша

Шахтьор (Донецк) взе аванс срещу Лех (Познан) след успех с 3:1 като гост в първия 1/8-финал от третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите.
Украинците успяха да нанесат удар в много важен психолочески момент, след като отбелязаха двете си попадения непосредствено преди и след почивката. В 36-ата минута Марлон Гомеш откри, а в 48-ата Невертон покачи.
Домакините от Полша не рухнаха и в 70-ата минута върнаха едно попадение чрез Микаел Ишак, с което опитаха да направят доста по-интригуващи заключителната част от второто полувреме.
Действително това се случи и феновете в Познан видяха още едно попадение, но не и във вратата, която им се искаше. Малко преди края на редовното време резервата на гостите Исаке вкара и оформи крайния резултат.
Реваншът следващата седмица на 19-и март (четвъртък) отново ще бъде в Полша, тъй като Шахтьор не може да приема мачове от турнирите на УЕФА в Донецк, заради продължаващата от 4 години насам руска военна агресия. Домакин на двубоя ще бъде стадион “Хенрик Рейман” в Краков.