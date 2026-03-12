Добруджа и Металург поведоха в полуфиналите във Висшата лига

Отборите на Добруджа 07 (Добрич) и Металург (Перник) поведоха в полуфиналните във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига.

Добруджанци се наложиха като гости над Звездец (Горна Малина) с 3:1 (27:25, 20:25, 33:31, 25:14) в първия мач помежду им.

Волейболистите на новака Металург (Перник) пък победиха Етрополе с 3:1 (26:28, 25:18, 25:18, 25:23) в първия среща между двата тима.

Реваншите и на двата полуфинала са в събота (14 март), съответно в Етрополе и Добрич, от 17,00 и 18,00 часа. При успехи на Звездец и Етрополе пък, сериите ще се решат след т.нар. "златен" гейм.