Хамбургер отново губи капитана си за няколко седмици

Хамбургер ще бъде без капитана си Юсуф Поулсен отново за „няколко седмици“ поради контузия, заяви треньорът Мерлин Ползин на пресконференция. Специалистът каза, че ЯМР е разкрил контузия на бедрения мускул, която нападателят е получил по време на тренировка в сряда. Той нарече последния неуспех „много, много горчив“.
Поулсен пристигна през лятото от РБ Лайпциг, но вече е пропуснал 13 от 25-те мача от Бундеслигата, след като е получил и травма на глезена и разкъсване на мускулни влакна.
Ползин говори преди мача от Бундеслигата в събота срещу Кьолн, който събира двата отбора, спечелили промоция през миналото лято. Хамбургер е на 10-то място и е на пет точки над опасната зона след важна победа с 2:1 над Волфсбург. Кьолн падна на 14-то място и е пред Санкт Паули по голова разлика.
Снимки: Gettyimages