Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Хамбургер отново губи капитана си за няколко седмици

Хамбургер отново губи капитана си за няколко седмици

  • 12 март 2026 | 18:29
  • 308
  • 0
Хамбургер отново губи капитана си за няколко седмици

Хамбургер ще бъде без капитана си Юсуф Поулсен отново за „няколко седмици“ поради контузия, заяви треньорът Мерлин Ползин на пресконференция. Специалистът каза, че ЯМР е разкрил контузия на бедрения мускул, която нападателят е получил по време на тренировка в сряда. Той нарече последния неуспех „много, много горчив“.

Поулсен пристигна през лятото от РБ Лайпциг, но вече е пропуснал 13 от 25-те мача от Бундеслигата, след като е получил и травма на глезена и разкъсване на мускулни влакна.

Ползин говори преди мача от Бундеслигата в събота срещу Кьолн, който събира двата отбора, спечелили промоция през миналото лято. Хамбургер е на 10-то място и е на пет точки над опасната зона след важна победа с 2:1 над Волфсбург. Кьолн падна на 14-то място и е пред Санкт Паули по голова разлика.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

  • 12 март 2026 | 16:56
  • 1065
  • 0
Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

  • 12 март 2026 | 16:51
  • 1020
  • 1
Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 685
  • 0
Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 1575
  • 0
Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

  • 12 март 2026 | 16:22
  • 1255
  • 3
Митов има нов треньор в Абърдийн

Митов има нов треньор в Абърдийн

  • 12 март 2026 | 16:00
  • 1120
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 6301
  • 10
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 13251
  • 35
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 31096
  • 171
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 23003
  • 49
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 8294
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 8019
  • 21