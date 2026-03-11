Джонатан Мотли под въпрос за Апоел срещу Барселона

Центърът-тежкото крило на Апоел Тел Авив Джонатан Мотли е получил контузия в глезена по време на тренировка и участието му в петъчния двубой от Евролигата срещу Барселона е несигурно.

Според информация на Sport5 Джонатан Мотли е наранил глезена си на тренировка и епод въпрос за срещата.

Мотли се присъединява към Ям Мадар в списъка с контузени. Мадар все още не тренира на пълни обороти.

От началото на сезона в Евролигата Мотли има средни показатели от 8.8 точки, 2.5 борби и 1.1 асистенции на мач, осигурявайки на “червените“ точки и присъствие под коша.

В момента Апоел заема пето място във временното класиране с баланс от 17 победи и 11 загуби, докато Барселона е на осма позиция със 17 победи и 13 поражения.

Следвай ни:

Снимки: Imago