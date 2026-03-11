Официално: Монако и Спанулис се разделиха

Миналогодишният финалист в Евролигата Монако и старши треньорът Василис Спанулис прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие след участието на отбора във Финалната четворка на Евролигата през миналия сезон и трудностите през настоящата кампания 2025/26.

Според официалното съобщение на клуба, гръцкият специалист вече не е начело на Roca Team. Спанулис се оттегли от поста си преди няколко дни и не води отбора в последните му два мача от вътрешното първенство.

„Василис беше вдъхновение за всички в клуба и мога да кажа, че лично аз научих много, работейки с него“, заяви генералният мениджър Олексий Ефимов. „Искаше ми се да бяхме постигнали дори повече заедно, но понякога обстоятелствата те принуждават да взимаш трудни и болезнени решения“, добави той.

„Сигурен съм, че Василис напуска Монако с много положителни спомени и най-важното - с уважението на всички, които работиха с него, както и на всички фенове на Roca Team“, каза още Екимов.

„Престоят ми в Monaco винаги ще остане в паметта ми. Първият трофей, който спечелих като треньор и първият ми финал в Евролигата са постижения, които никога няма да забравя! Пожелавам на клуба много успехи до края на сезона“, коментира от своя страна Спанулис.

Подобно на своите играчи, Спанулис се е сблъсквал с многократни забавяния на заплащането през този сезон. Той беше във втората година от тригодишния си договор, като последната година беше с опция.

Раздялата идва в труден момент за Monaco, който е загубил седем от последните си осем мача в Евролигата. В момента отборът заема девето място в класирането с баланс 16-14, но има преднина от само една победа пред 11-ия и 12-ия в подреждането.

Оставащата програма на тима в Евролигата включва мачове срещу Олимпиакос (домакин), Анадола Ефес (гост), Олимпия Милано (домакин), Панатинайкос (гост), Дубай (гост), АСВЕЛ-Вильорбан (домакин), Барселона (домакин) и Апоел Тел Авиа (домакин). За предстоящите срещи отборът разполага с едва 10 играчи.

Гръцкият специалист пое отбора през ноември 2024 г., наследявайки на треньорския пост Саша Обрадович. Още в първия си сезон Спанулис изведе Монако до Финалната четворка на Евролигата през 2025 г., елиминирайки Барселона в драматична плейофна серия с 3-2. На полуфиналите Monaco победи Олимпиакос, но на финала отстъпи пред Фенербахче. Във френското първенство тимът загуби титлата от Париж в решаващ пети мач.

Снимки: Imago