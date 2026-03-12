Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алджамейн Стърлинг оглавява бойна гала през април

Алджамейн Стърлинг оглавява бойна гала през април

  • 12 март 2026 | 13:32
  • 160
  • 0

Бившият шампион на UFC в категория петел Алджамейн Стърлинг ще се изправи срещу Юсеф Залал в новия главен двубой на изданието UFC Vegas 116, съобщават от mmafighting.com. Срещата ще бъде в пет рунда в категория перо (до 66 кг) и може да се окаже елиминационен двубой за титлата. Двубоят ще се проведе на 25-и април в "Meta APEX".

Първоначално галавечерта трябваше да бъде оглавена от сблъсъка между Шон Брейди и Хоакин Бъкли, но срещата бе отменена без да бъде посочена причина. Стърлинг, известен с прякора си „Funk Master“, надделя над Браян Ортега в последната си изява в клетката.

Наскоро той изрази недоволството си пред американски медии от липсата на насрочени битки след победата си над Бенсън Хендерсън на RAF 6. В новата си теглова дивизия американецът има победа над Калвин Катар и оспорвана загуба със съдийско решение от Мовсар Евлоев.

Юсеф Залал влиза в октагона със забележителна серия от осем поредни победи. В последния си мач през октомври на UFC 320 мароканецът шокира Джош Емет, като го победи със събмишън само за 98 секунди. Впечатляващата му серия включва победи и над бойци като Келвин Катар и Джак Шор.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

  • 11 март 2026 | 20:42
  • 701
  • 0
Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 4282
  • 0
Радо Попов с две победи в една вечер в Тайланд

Радо Попов с две победи в една вечер в Тайланд

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 489
  • 0
Франсис Нгану се прицели към Джейк Пол

Франсис Нгану се прицели към Джейк Пол

  • 11 март 2026 | 14:11
  • 381
  • 1
Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

  • 11 март 2026 | 12:46
  • 767
  • 0
Колби Ковингтън и Дилън Данис ще мерят сили в среща по борба

Колби Ковингтън и Дилън Данис ще мерят сили в среща по борба

  • 11 март 2026 | 11:33
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

  • 12 март 2026 | 11:58
  • 2580
  • 17
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7086
  • 22
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 3115
  • 4
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4153
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2077
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 2609
  • 7