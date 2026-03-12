Алджамейн Стърлинг оглавява бойна гала през април

Бившият шампион на UFC в категория петел Алджамейн Стърлинг ще се изправи срещу Юсеф Залал в новия главен двубой на изданието UFC Vegas 116, съобщават от mmafighting.com. Срещата ще бъде в пет рунда в категория перо (до 66 кг) и може да се окаже елиминационен двубой за титлата. Двубоят ще се проведе на 25-и април в "Meta APEX".

Първоначално галавечерта трябваше да бъде оглавена от сблъсъка между Шон Брейди и Хоакин Бъкли, но срещата бе отменена без да бъде посочена причина. Стърлинг, известен с прякора си „Funk Master“, надделя над Браян Ортега в последната си изява в клетката.

Наскоро той изрази недоволството си пред американски медии от липсата на насрочени битки след победата си над Бенсън Хендерсън на RAF 6. В новата си теглова дивизия американецът има победа над Калвин Катар и оспорвана загуба със съдийско решение от Мовсар Евлоев.

Юсеф Залал влиза в октагона със забележителна серия от осем поредни победи. В последния си мач през октомври на UFC 320 мароканецът шокира Джош Емет, като го победи със събмишън само за 98 секунди. Впечатляващата му серия включва победи и над бойци като Келвин Катар и Джак Шор.