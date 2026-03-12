Завръщането на Верати в националния отбор се отлага

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо имаше желание да повика Марко Верати за плейофите за Световното първенство. “Адзурите” се изправят срещу Северна Ирландия на 26 март в Бергамо, а при успех няколко дни по-късно ще играят срещу победителя от двубоя между Уелс и Босна и Херцеговина.

Според италианските медии Верати е бил в предварителния списък на Гатузо и можеше да облече екипа на Италия след почти тригодишно отсъствие. Поредната контузия на халфа обаче ще му попречи да се присъедини към лагера на тима. Бившият играч на Пари Сен Жермен ще претърпи операция на коляното поради скъсан менискус.

Marco #Verratti will have to undergo knee surgery for a torn meniscus. So he won’t be called by Rino #Gattuso for the Playoff’s Games with Italy National Team. 🇮🇹 pic.twitter.com/6bHjtMGSp7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2026

За последно Верати игра за “адзурите” през лятото на 2023 г. В момента той е играч на катарския Ал-Духаил, но не е играл от 15 януари поради поредица контузии.