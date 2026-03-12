Завръщането на Верати в националния отбор се отлага

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо имаше желание да повика Марко Верати за плейофите за Световното първенство. “Адзурите” се изправят срещу Северна Ирландия на 26 март в Бергамо, а при успех няколко дни по-късно ще играят срещу победителя от двубоя между Уелс и Босна и Херцеговина.
Според италианските медии Верати е бил в предварителния списък на Гатузо и можеше да облече екипа на Италия след почти тригодишно отсъствие. Поредната контузия на халфа обаче ще му попречи да се присъедини към лагера на тима. Бившият играч на Пари Сен Жермен ще претърпи операция на коляното поради скъсан менискус.
За последно Верати игра за “адзурите” през лятото на 2023 г. В момента той е играч на катарския Ал-Духаил, но не е играл от 15 януари поради поредица контузии.