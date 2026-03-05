Виктор Илиев пред Sportal.bg: Хубавото е, че побеждавам дори без да играя най-добрия си снукър

Виктор Илиев спечели титлата на WINBET снукър лига след успех с 5:1 над Жан Лаушман във финала в Национална снукър академия. След триумфа си Виктор сподели коментара си за самия двубой и за сезона като цяло - той досега е спечелил всичките турнири от календара на Българска снукър федерация.

"Първият фрейм го спечелих с "кражба" по черната. Във втория и третия ми трябваха по 2-3 визити. Той спечели четвъртия фрейм, като първите четири партии бяха сравнително бавни. Вече от 3:1 направих сенчъри брейк от 104 и серия от 88.

Това ни беше третият пореден финал с Жан. Аз още преди началото на сезона си бях поставил за цел да спечеля всеки един турнир от българския календар. Хубавото е, че се случва да побеждавам, дори когато усещам, че не играя най-добрия си снукър", обясни Виктор Илиев пред Sportal.bg.