Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Ясно е кой ще реферира финала в "Крусибъл"

Ясно е кой ще реферира финала в "Крусибъл"

  • 5 март 2026 | 15:35
  • 563
  • 0
Ясно е кой ще реферира финала в "Крусибъл"

Англичанинът Роб Спенсър беше избран за първи път да ръководи най-големия мач в снукъра – финала на Световното първенство през 2026 година в Шефилд.

Спенсър започва да съдийства в турнирите от World Snooker Tour през 2013 г. и постепенно се утвърждава като един от най-уважаваните съдии в тура. Интересът му към спорта датира още от тийнейджърските му години, когато започва да играе снукър, а личният му най-висок брейк е 139 точки.

Бившият полицай и държавен служител ръководи първия си ранкинг финал на Welsh Open през 2019 г., когато Нийл Робъртсън победи Стюарт Бингам с 9:7. Първият – и засега единствен – финал от "Тройната корона", който е съдийствал, е на UK Championship през 2023 г., когато Рони О’Съливан победи Динг Дзюнхуей с 10:7.

Спенсър се превърна във важна част от тура, като съчетава съдийската си дейност с работа в екипа на директорите на турнири в WST. Тази година обаче в Шефилд вниманието му ще бъде изцяло насочено към събитията на масата.

Световното първенство започва на 18 април, а финалът ще се проведе на 3 и 4 май в емблематичния театър „Крусибъл“.

„Това е огромно лично постижение. Каквото и да правиш, винаги се стремиш да стигнеш до върха. Финалът на Световното първенство винаги е най-високото ниво за един съдия. Когато започваш, това е мечта – не очакваш, че ще го постигнеш. Това е като футболист, който казва, че иска да играе във Висшата лига още първия път, когато ритне топката. Но това е нещото, към което се стремиш“, каза Спенсър.

„Винаги има нерви преди всеки мач и това е нещо добро. Всеки, който казва, че не се притеснява, не му вярвам. Адреналинът се покачва, преди да излезеш там. Истинското осъзнаване ще дойде, когато застана на масата и ме обявят пред публиката в залата. Тогава ще стане реалност. Нямам търпение.

За първи път се срещнах със снукъра на 13 години. С мой приятел влязохме в снукър клуб в Стокпорт и беше като да попаднеш в Нарния от „Лъвът, вещицата и гардеробът“. Беше като магическо място. Пълно с хора, които играеха тази игра. Ние просто седяхме и гледахме, а следващата седмица се върнахме, за да опитаме и ние. Там и тогава се влюбих в този спорт“, обясни Спенсър.

Следвай ни:

Още от Снукър

Виктор Илиев пред Sportal.bg: Хубавото е, че побеждавам дори без да играя най-добрия си снукър

Виктор Илиев пред Sportal.bg: Хубавото е, че побеждавам дори без да играя най-добрия си снукър

  • 5 март 2026 | 14:34
  • 830
  • 0
Новата формула за успех на Джон Хигинс

Новата формула за успех на Джон Хигинс

  • 5 март 2026 | 12:10
  • 1026
  • 0
Виктор Илиев е шампионът в WINBET снукър лига

Виктор Илиев е шампионът в WINBET снукър лига

  • 5 март 2026 | 10:24
  • 3431
  • 0
Той е прекалено голям добряк, за да стане сериен победител

Той е прекалено голям добряк, за да стане сериен победител

  • 3 март 2026 | 19:55
  • 1930
  • 0
Двубоите на жените на България, минифутбол, футзал, волейбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Двубоите на жените на България, минифутбол, футзал, волейбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

  • 3 март 2026 | 12:08
  • 869
  • 0
Китаец влезе в историята с четири поредни сенчъри брейка

Китаец влезе в историята с четири поредни сенчъри брейка

  • 25 фев 2026 | 13:42
  • 5749
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10835
  • 21
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21397
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17377
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19587
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24372
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22491
  • 37