Ясно е кой ще реферира финала в "Крусибъл"

Англичанинът Роб Спенсър беше избран за първи път да ръководи най-големия мач в снукъра – финала на Световното първенство през 2026 година в Шефилд.

Спенсър започва да съдийства в турнирите от World Snooker Tour през 2013 г. и постепенно се утвърждава като един от най-уважаваните съдии в тура. Интересът му към спорта датира още от тийнейджърските му години, когато започва да играе снукър, а личният му най-висок брейк е 139 точки.

Бившият полицай и държавен служител ръководи първия си ранкинг финал на Welsh Open през 2019 г., когато Нийл Робъртсън победи Стюарт Бингам с 9:7. Първият – и засега единствен – финал от "Тройната корона", който е съдийствал, е на UK Championship през 2023 г., когато Рони О’Съливан победи Динг Дзюнхуей с 10:7.

Спенсър се превърна във важна част от тура, като съчетава съдийската си дейност с работа в екипа на директорите на турнири в WST. Тази година обаче в Шефилд вниманието му ще бъде изцяло насочено към събитията на масата.

Световното първенство започва на 18 април, а финалът ще се проведе на 3 и 4 май в емблематичния театър „Крусибъл“.

„Това е огромно лично постижение. Каквото и да правиш, винаги се стремиш да стигнеш до върха. Финалът на Световното първенство винаги е най-високото ниво за един съдия. Когато започваш, това е мечта – не очакваш, че ще го постигнеш. Това е като футболист, който казва, че иска да играе във Висшата лига още първия път, когато ритне топката. Но това е нещото, към което се стремиш“, каза Спенсър.

„Винаги има нерви преди всеки мач и това е нещо добро. Всеки, който казва, че не се притеснява, не му вярвам. Адреналинът се покачва, преди да излезеш там. Истинското осъзнаване ще дойде, когато застана на масата и ме обявят пред публиката в залата. Тогава ще стане реалност. Нямам търпение.

За първи път се срещнах със снукъра на 13 години. С мой приятел влязохме в снукър клуб в Стокпорт и беше като да попаднеш в Нарния от „Лъвът, вещицата и гардеробът“. Беше като магическо място. Пълно с хора, които играеха тази игра. Ние просто седяхме и гледахме, а следващата седмица се върнахме, за да опитаме и ние. Там и тогава се влюбих в този спорт“, обясни Спенсър.