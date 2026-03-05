Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Виктор Илиев е шампионът в WINBET снукър лига

Виктор Илиев е шампионът в WINBET снукър лига

  • 5 март 2026 | 10:24
  • 199
  • 0
Виктор Илиев е шампионът в WINBET снукър лига

Виктор Илиев продължи невероятната си доминация в българския снукър през сезон 2025/26, печелейки пореден престижен трофей - този от зимното издание на WINBET снукър лига.

На финала в Национална снукър академия Виктор срази Жан Лаушман с 5:1 и заслужено затвърди хегемонията си в петото издание на лигата. Рефер на битката за титлата беше Илия Докторов.

Вико продължи и страхотната си брейк-билдинг форма по време на целия турнир, като срещу Лаушман реализира сенчъри от 104, а добави и солидна серия от 88. Припомняме, че на четвъртфиналите в WINBET снукър лига Илиев направи исторически рекорден брейк от 145 - най-високият някога в България. Той е единственият майстор на щеката в турнира със сенчърита - общо 3 (145, 105, 104), а е добавил и още пет халф-сенчърита (88, 67, 62, 57, 55).

Доминацията на Виктор в настоящото издание на WINBET снукър лига е допълнена от факта, че във финала той загуби едва втория си фрейм от всичките изиграни шест двубоя в схемата. Невероятното е, че Илиев е спечелил всичките турнири в българския снукър през настоящия сезон, включително Балканското първенство през декември 2025-а.

Жан Лаушман затвърди отличните си резултати през кампанията, но отново остана в подножието на върха, и то след загуба от Виктор Илиев - така беше и на финала в София на 8 февруари в Национална снукър академия (3:4).

Българският календар продължава със София Мастърс в столичната академия на стадион "Васил Левски" на 21 март.

Снимки: Георги Петков

