»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Арман Царукян приспа Мохамед Мокаев в Бразилия

Арман Царукян приспа Мохамед Мокаев в Бразилия

  • 12 март 2026 | 13:25
Арман Царукян приспа Мохамед Мокаев в Бразилия

Арман Царукян продължава с доминантните си изяви извън UFC.

В сряда вечер Царукян се изправи срещу бившия боец на UFC в категория муха Мохамед Мокаев в граплинг двубой, който беше главното събитие на "Hype Brazi"l във „Фармаси Арена“ в Рио де Жанейро, Бразилия.

Царукян доминираше над Мокаев, използвайки физиката и безмилостния си натиск, за да го пречупи. Дагестанецът показа голям дух, като непрекъснато се опитваше да възстанови гарда си и да се защитава, но Царукян не спря да атакува. В седмата минута на двубоя той най-накрая стигна до гърба на Мокаев. Царукян бързо приложи задушаваща хватка (rear-naked choke) и приспа Мокаев, за да спечели срещата.

Това е поредна победа в привидно безкрайната поредица от странични предизвикателства за Царукян. 29-годишният боец участва в пет граплинг двубоя през 2025 г. и вече се е борил два пъти в RAF тази година. След мача той благодари на UFC, че му позволяват да бъде толкова активен, и заяви, че се надява скоро да се бие за титлите на UFC и BMF. Ако това не се случи, Царукян каза, че е щастлив да продължи да се състезава в Hype, като предизвика Дилън Данис или Чарлс Оливейра.

Царукян обаче не е приключил. По-късно този месец му предстои реванш с Джорджо Пулас на RAF 7 в Тампа, Флорида.

Вижте пълните резултати от Hype Brazil по-долу.

Арман Царукян победи Мохамед Мокаев чрез технически събмишън (rear-naked choke) — 7:46, Рунд 1
Жан Силва срещу Брайс Мичъл завърши наравно


Едсон Барбоса срещу Шара Магомедов завърши наравно
Лев Саркисян срещу Жоилтон Лутербах завърши наравно

