Турнирът "Дан Колов – Никола Петров" бе изтеглен с ден по-рано

Турнирът „Дан Колов – Никола Петров“ бе изтеглен с ден по-рано. Надпреварата ще бъде от 25 до 28 март в зала „Колодрума“ в Пловдив, вместо 26-29 март.

За първи от 2021-ра Градът под тепетата ще бъде домакин на престижния турнир.

До момента за 63-тото издание на надпреварата са заявени над 150 състезатели от 15 държави.

Елиминациите и финалите ще са в един ден за съответната категория.

Входът за зрителите е свободен.

Следва програмата:

25 март, сряда

15,30 – 16,30 ч съдийска конференция

16,30 – 17,00 ч техническа конференция, жребий - GR, FS, W



26 март, четвъртък

08,00 – 08,30 ч медицински преглед и мерене

10,15 – 10,15 ч съдийска конференция

10,30 – 14,00 ч елиминации - FS: 61-70-79-92 кг; GR: 55-63- 72-82 кг; WW: 55-59-65-72 кг

16,30 – 17,00 ч откриване 17,00 ч - репешажи, финали, награждаване

27 март, петък

08,00 – 08,30 ч меренене: FS: 57-65-74-86 кг; GR: 77-87-97- 130; WW: 57-62-68-76 кг

10,00 – 10,15 ч съдийска конференция

10,30 – 14,00 ч елиминации и полуфинали

17,00 ч – репешажи, финали

28 март, събота

08,00 – 08,30 ч мерене: FS: 97-125 кг, GR: (60-67 кг, WW: 50-53 кг

10,00 – 10,15 ч съдийска конференция

10,30 ч - елиминации, полуфинали, репешажи, финали