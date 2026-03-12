Турнирът „Дан Колов – Никола Петров“ бе изтеглен с ден по-рано. Надпреварата ще бъде от 25 до 28 март в зала „Колодрума“ в Пловдив, вместо 26-29 март.
За първи от 2021-ра Градът под тепетата ще бъде домакин на престижния турнир.
До момента за 63-тото издание на надпреварата са заявени над 150 състезатели от 15 държави.
Елиминациите и финалите ще са в един ден за съответната категория.
Входът за зрителите е свободен.
Следва програмата:
25 март, сряда
15,30 – 16,30 ч съдийска конференция
16,30 – 17,00 ч техническа конференция, жребий - GR, FS, W
26 март, четвъртък
08,00 – 08,30 ч медицински преглед и мерене
10,15 – 10,15 ч съдийска конференция
10,30 – 14,00 ч елиминации - FS: 61-70-79-92 кг; GR: 55-63- 72-82 кг; WW: 55-59-65-72 кг
16,30 – 17,00 ч откриване 17,00 ч - репешажи, финали, награждаване
27 март, петък
08,00 – 08,30 ч меренене: FS: 57-65-74-86 кг; GR: 77-87-97- 130; WW: 57-62-68-76 кг
10,00 – 10,15 ч съдийска конференция
10,30 – 14,00 ч елиминации и полуфинали
17,00 ч – репешажи, финали
28 март, събота
08,00 – 08,30 ч мерене: FS: 97-125 кг, GR: (60-67 кг, WW: 50-53 кг
10,00 – 10,15 ч съдийска конференция
10,30 ч - елиминации, полуфинали, репешажи, финали