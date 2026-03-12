Популярни
Турнирът "Дан Колов – Никола Петров" бе изтеглен с ден по-рано
  12 март 2026
Турнирът „Дан Колов – Никола Петров“ бе изтеглен с ден по-рано. Надпреварата ще бъде от 25 до 28 март в зала „Колодрума“ в Пловдив, вместо 26-29 март.  

За първи от 2021-ра Градът под тепетата ще бъде домакин на престижния турнир.

До момента за 63-тото издание на надпреварата са заявени над 150 състезатели от 15 държави.

Елиминациите и финалите ще са в един ден за съответната категория.

  Входът за зрителите е свободен.  

Следва програмата:  
25 март, сряда
 15,30 – 16,30 ч  съдийска конференция
16,30 – 17,00 ч  техническа конференция, жребий - GR, FS, W

  26 март, четвъртък
08,00 – 08,30 ч  медицински преглед и мерене
10,15 – 10,15 ч  съдийска конференция 
10,30 – 14,00 ч  елиминации - FS:  61-70-79-92 кг; GR:  55-63- 72-82 кг; WW:  55-59-65-72 кг 
16,30 – 17,00 ч  откриване 17,00 ч  -  репешажи, финали, награждаване

27 март, петък 
08,00 – 08,30 ч  меренене:  FS:  57-65-74-86 кг;  GR:  77-87-97- 130;  WW:  57-62-68-76 кг 
10,00 – 10,15 ч  съдийска конференция 
10,30 – 14,00 ч  елиминации и полуфинали 
17,00 ч –  репешажи, финали

28 март, събота 
08,00 – 08,30 ч мерене:  FS:  97-125 кг,  GR:  (60-67 кг,  WW:  50-53 кг
 10,00 – 10,15 ч съдийска конференция 
10,30 ч  -  елиминации, полуфинали, репешажи, финали

