  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Таня Гатева: Очаква ни ключов мач с Украйна

Таня Гатева: Очаква ни ключов мач с Украйна

  • 11 март 2026 | 22:03
  • 104
  • 0

Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева призна, че развоят в двубоя с Азербайджан, спечелен от "лъвиците" със 120:40, е бил очакван и отборът се готви изцяло за предстоящия ключов сблъсък с тима на Украйна от първия етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

"Очаквана победа. Знаехме, че ще превъзхождаме много отбора на Азербайджан. В крайна сметка, те са деца. От скоро започват да развиват женския баскетбол. Ползвахме двубоя като тренировка и се готвим само и единствено за мача с Украйна", коментира след срещата Гатева и отново акцентира върху предстоящата среща с украинската селекция в събота.

"Ключов мач. Очакваме да дойдат още повече хора в Пловдив. Благодаря на всички, които днес бяха в залата. Със сигурност мачът в събота ще е доста по-интригуващ. Ще е много по-интересен и ще има много повече напрежение и адреналин", каза още тя.

България посреща Украйна на 14 март от 19:00 часа отново в зала "Колодрума" в Пловдив. До момента българският тим е с перфектен баланс от 4-0 победи и води в класирането на Група "Е" от квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Снимка: ФИБА

