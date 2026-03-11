Гърция напира за сина на Педжа Стоякович

Андрей Стоякович, син на легендарния сръбски баскетболист Предраг „Педжа“ Стоякович, е изправен пред ключово решение за бъдещето си на международната сцена – дали да представлява националния отбор на Гърция, или този на Сърбия. Гръцката федерация, начело с генералния мениджър Никос Зисис, полага сериозни усилия да го привлече в своите редици.

Роден в Гърция от гръцка майка, Андрей притежава както гръцки, така и сръбски паспорт, което му дава правото да избира за коя от двете държави да се състезава в турнирите на ФИБА.

Според информация на гръцкото издание SDNA, Никос Зисис наскоро е пътувал до САЩ, за да се срещне лично с 21-годишния гард, който в момента играе за Университета на Илинойс. От гръцкия лагер са оптимистично настроени, че младият талант ще избере да носи техния екип, но подчертават, че крайното решение принадлежи изцяло на самия Андрей.

През настоящия сезон в колежанското първенство Стоякович записва средно по 13.3 точки, 4.5 борби и 1 асистенция на мач. Ако се присъедини към гръцкия национален отбор, той ще се състезава като местен играч, а не като натурализиран баскетболист.

Още през 2025 г. SDNA съобщи, че Андрей е бил по-склонен да избере Гърция. Усилията за привличането му не са отскоро. Преди да се присъедини към Станфорд, докато все още беше смятан за един от най-големите таланти в гимназията и играеше за отбора на САЩ до 17 години, Гръцката федерация по баскетбол вече активно е контактувала със семейство Стоякович.

Тази ситуация подчертава нарастващата конкуренция между националните федерации за привличането на талантливи играчи с двойно гражданство. И Гърция, и Сърбия имат огромен интерес да си осигурят услугите на състезател с потенциала на Андрей Стоякович, чийто баща Педжа беше основна фигура в националния отбор на бивша Югославия (по-късно Сърбия и Черна гора) преди и по време на знаменитата си кариера в НБА.