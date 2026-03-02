Стеф Къри ще пропусне поне още пет мача за Голдън Стейт Уориърс в НБА

Звездата на Голдън Стейт Уориърс - Стеф Къри, ще пропусне поне следващите пет двубоя на тима в Националната баскетболна асоциация (НБА). “Воините“ планират да прегледат състоянието на 37-годишния гард повторно след десет дни, което значи, че той няма да бъде в състава за предстоящите мачове срещу Лос Анджелис Клипърс, Хюстън Рокетс, Оклахома Сити Тъндър, Юта Джаз и Чикаго Булс. Къри също не игра последните десет срещи на Голдън Стейт, а в този период отборът му е с 4 победи и 6 поражения.

Уориърс първоначално бяха оптимисти, че американецът ще се завърне след паузата за Мача на звездите, но впоследствие той е имал проблем по време на тренировка, който е забавил неговото възстановяване.

“Това е странна контузия. Някак е непредсказуемо как ще се възстанови. Ще отнеме малко повече време. В момента е важен всеки ден и това дали ще мога да имам няколко последователни добри дни. Правя точно това и се надявам да се върна на терена скоро“, заяви Стеф Къри, цитиран от ESPN.

В момента тимът на Голдън Стейт заема осмата позиция в класирането на Западната конференция с баланс 31-29 и вероятно ще трябва да преминат през плей-ин турнира, за да си осигурят участие в плейофите.

Освен Стеф Къри, Джими Бътлър е аут до края на сезона, а Кристапс Порзингис пропусна четвърти пореден мач при загубата от Лос Анджелис Лейкърс със 101:129 в събота.