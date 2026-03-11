Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислава Христова: Очаквахме победа днес, искаме 6 от 6

Борислава Христова: Очаквахме победа днес, искаме 6 от 6

  • 11 март 2026 | 21:36
  • 328
  • 0

Една от най-силните ни баскетболистки Борислава Христова коментира категоричната победа на националките ни над Азербайджан в Пловдив със 120:40 в квалификационна среща за ЕвроБаскет 2027. България е с 4 победи от 4 мача в Група "Е", но предстоят важни срещи с Украйна и Черна гора.

“Очаквахме победа в мача днес. Радваме се, че този ни беше първият мач, за да можем малко да навлезем в ритъм. Успяхме да вкараме и Стефани Костович в състава, което ни помогна малко да я обиграем и да я приветстваме в отбора.

Сега вече се подготвяме за мача с Украйна. Те имаха тежък мач с Черна гора, затова ще дойдат тук много нахъсани и трябва да сме на 100% готови за този мач.

Искаме 6 от 6, това ще ни даде малко въздух за следващия квалификационен прозорец, който, разбира се, е най-важният за класиране на ЕвроБаскет.

Атмосферата в залата днес беше чудесна и искам да благодаря на феновете и да ги приветствам да дойдат и да ни подкрепят в следващия мач”, сподели Христова.

Снимка: ФИБА

