  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц срещу словенци на 1/8-финалите в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц срещу словенци на 1/8-финалите в Еврокъп

  • 12 фев 2026 | 10:11
  • 286
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц срещу словенци на 1/8-финалите в Еврокъп

Баскетболният национал Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц ще се изправят срещу словенския Цедевита Олимпия Любляна на осминафиналите в турнира Еврокъп при мъжете.

Кемниц завърши на шеста позиция в своята група В, докато Цедевита Олимпия се нареди на трето място в група А.

При класиране на четвъртфиналите Минчев и съотборниците му ще се изправят срещу френския Бург-ан-Брес, който достигна директно до тази фаза, благодарение на второто си място в група В.

Осминафиналите ще се проведат в един мач на 10 и 11 март, а на четвъртфиналите също ще се играе само по един двубой, като датите са 17 и 18 март.

