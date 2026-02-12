Йордан Минчев и Кемниц срещу словенци на 1/8-финалите в Еврокъп

Баскетболният национал Йордан Минчев и германският му отбор Кемниц ще се изправят срещу словенския Цедевита Олимпия Любляна на осминафиналите в турнира Еврокъп при мъжете.

Кемниц завърши на шеста позиция в своята група В, докато Цедевита Олимпия се нареди на трето място в група А.

При класиране на четвъртфиналите Минчев и съотборниците му ще се изправят срещу френския Бург-ан-Брес, който достигна директно до тази фаза, благодарение на второто си място в група В.

Осминафиналите ще се проведат в един мач на 10 и 11 март, а на четвъртфиналите също ще се играе само по един двубой, като датите са 17 и 18 март.