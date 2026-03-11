Популярни
  2. Майнц 05
  3. Майнц иска да натрупа самочувствие за Бундеслигата с успехи в Лигата на конференциите

  • 11 март 2026 | 18:02
  • 275
  • 0
Майнц не гледа на Лигата на конференциите като пречка, а като възможност отборът да натрупа увереност в борбата за спасение в Бундеслигата. Германският тим достигна до директните елиминации в Европа за пръв път и ще гостува на носителя на Купата на Чехия Сигма (Оломоуц) в четвъртък в първия мач от осминафиналите на турнира. Реваншът е след седмица.

"Искаме да стигнем възможно най-далеч. Не мисля, че това ще влоши шансовете ни в първенството", каза спортният директор на клуба Нико Бунгерт, добавяйки, че "има добър отбор, за да бъде успешен в Европа и това не намалява шансовете в Бундеслигата."

Майнц се класира директно за осминафиналите със 7-о място в класирането на груповата фаза, докато Сигма елиминира швейцарския Лозана в плейофите. В Бундеслигата отборът е на 15-о място, като изпреварва Санкт Паули само по голова разлика, преди да гостува на Вердер (Бремен) в неделя. Майнц се отлепи от дъното, но няма пълен успех в последните четири срещи, в три от които завърши с равенство.

"Ако играем добре в Европа, това ще ни даде самочувствие и в първенството. Може само да натрупаме увереност. Това искаме ние", каза нападателят на тима Паул Небел. Той изкара трудна първа част на сезона, но се върна сред титулярите, донякъде и заради контузията на Надийм Амири.

