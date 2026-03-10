Редовски: Най-силните са

Утре, Балкан (Ботевград) приема Струмска слава (Радомир). Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Наясно сме, че излизаме срещу най-силния отбор в първенството. Най-важното е да се възстановят психически футболистите ни след тежкото гостуване в Самоков. Марио Войнов с завръща в състава след изтърпяно наказание. Под въпрос обаче е участието на капитана ни Павел Петков и Цветомир Вачев, заради ритниците в Самоков. Ще играем на нашия стадион, пред хората, които ни подкрепят. Това предопределя целта ни в предстоящия мач – излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.