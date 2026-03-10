Популярни
Редовски: Най-силните са

  • 10 март 2026 | 08:39
Утре, Балкан (Ботевград) приема Струмска слава (Радомир). Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Наясно сме, че излизаме срещу най-силния отбор в първенството. Най-важното е да се възстановят психически футболистите ни след тежкото гостуване в Самоков. Марио Войнов с завръща в състава след изтърпяно наказание. Под въпрос обаче е участието на капитана ни Павел Петков и Цветомир Вачев, заради ритниците в Самоков. Ще играем на нашия стадион, пред хората, които ни подкрепят. Това предопределя целта ни в предстоящия мач – излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

Евертон Бала: Много по-сладка е победата

Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

