Струмска слава взе дербито с Рилски спортист

Пред около 350 зрители на стадион "Христо Радованов" в град Радомир домакините от Струмска слава победиха с 1:0 лидерa в Югозападната Трета лига - Рилски спортист. Срещата започна с множество единоборства в изчаквателно темпо и от двата отбора.

В 11-ата минута, след центриране от десния фланг на Димитър Савов, рожденикът Деян Христов засече топката с глава, но ударът му мина на сантиметри от дясната греда на вратаря Петков. През първата част Струмска слава държеше кълбото, докато гостите се опитваха да контраатакуват.

В края на полувремето Славата поведе с точно попадение на сърцатия краен бранител Димитър Савов. До гола се стигна, след като Милен Войнов отне топката дълбоко в собствената половина и започна контраатака с пас към Даниел Начев. Той напредна в половината на гостите и изведе по фланга Любо Тодоров, който пусна успореден пас на границата на наказателното поле, където триково капитанът Аспарухов пропусна за Димитър Савов. Савов без забавяне стреля и откри резултата.

През втората част гостите тръгнаха в предни позиции, но бракът в играта им преобладаваше. Момчетата на Стефан Гошев действаха доста организирано в защита и отблъскваха атаките. В 66-ата минута каптанът Александър Аспарухов стреля извън наказателното поле, но ударът му срещна тялото на защитник на гостите и излезе в ъглов удар.

Със спечелените три точки Струмска слава намали разликата до лидера Рилски спортист само на една точка.