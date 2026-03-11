Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

Треньорът на волейболните шампиони от Левски Николай Желязков говори за клубния сайт преди днешното дерби с ЦСКА, което е тази вечер в зала "Христо Ботев".

"Има настроение в отбора, очакваме с нетърпение мача. Очаква ни тежка среща с класен състав. Логично е залата да е пълна с фенове, да има атмосфера на голям мач, което със сигурност е бонус за такъв тип срещи", каза специалистът.

Той говори след вчерашната тренировка в зала "Христо Ботев" и коментира и развитието на двата отбора след дербито от първия полусезон: "Мина доста време, двата отбора изиграха доста мачове. Срещата ще бъде сложна за нас, но ние имаме нашите силни волейболни страни, за да се опитаме да надделеем. Не мога да кажа кой ще е победителят, защото и двата отбора имат много качествени и стойностни състезатели, но ние имаме достатъчно аргументи, за да сме оптимисти", смята Желязков.

В зала "Христо Ботев" няма да се допуска агитка на Левски заради договорката между двата клуба и по съображения за сигурност. "Сините" се борят за първо място в класирането в редовния сезон с вицешампиона Локомотив Авиа.