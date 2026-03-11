Популярни
  Нант
  Историческо: 73-годишен треньор пое отбор от Лига 1

  • 11 март 2026 | 11:54
  • 1232
  • 5
От Нант официално обявиха назначаването на Вахид Халилходжич като наставник на тима след уволнението на неговия предшественик Ахмед Кантари.

Така 73-годишният специалист, чийто договор е само до края на сезона, се превърна в най-възрастния треньор в цялата история на Лига 1. Босненецът познава отлично “канарчетата”, тъй като първо беше техен нападател между 1981 и 1986 г., след което водеше отбора през сезон 2018/19. Опитният наставник също така е бил начело на Вележ (Мостар), Бове, Раджа Казабланка, Лил, Рен, Пари Сен Жермен, Трабзонспор (два пъти), Ал-Итихад, Кот д'Ивоар , Динамо (Загреб), Алжир, Япония и Мароко, откъдето си тръгна през лятото на 2022 година.

В момента Нант е чак на предпоследното 17-о място в Лига 1 със 17 точки след четири победи, пет равенства и цели 16 загуби. Тимът е само на две точки от 16-ата позиция, даваща право на плейоф за място в елита, както и на седем от спасителното 15-о място. Повторният дебют на Халилходжич пък ще бъде при домакинството на Страсбург на 22 март, тъй като гостуването на ПСЖ беше отложено.

