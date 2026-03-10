Нант уволни треньора, заменя го с Халилходжич

Нант уволни треньора си Ахмед Кантари, който застана начело на тима в средата на месец декември с цел да го изведе от зоната на изпадащите, пише вестник "Екип". Специалистът бе уволнен след поредната загуба на "канарчетата" - от Анже с 0:1.

Нант остава на предпоследното 17-о място в класирането със 17 точки за момента, като това е най-слабото представяне на отбора в Лига 1 на този етап в историята му. Тимът допусна пет поредни загуба за първенството, както и елиминиране за Купата на Франция от Ница след изпълнение на дузпи.

🚨🚨 𝗩𝗔𝗛𝗜𝗗 𝗛𝗔𝗟𝗜𝗟𝗛𝗢𝗗𝗭𝗜𝗖 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗙𝗖 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 ! 👔💛💚



Ahmed Kantari est viré. 👋



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/r4h0r5Xuk2 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2026

Нант има две седмици почивка заради отложения мач с Пари Сен Жермен, като през този период се очаква на поста да бъде назначен 73-годишният Вахид Халилходжич. Босненецът е играл в Нант като нападател в периода 1981-1986 и е бил треньор на тима между 2018 и 2019. Халилходжич има много богат опит във Франция, като бе треньор и на Рен по времето, когато в тима играеше сегашният президент на БФС Георги Иванов. Босненецът не е работил от 2022, когато за последно бе селекционер на националния тим на Мароко.

Следвай ни:

Снимки: Imago