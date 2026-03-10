Популярни
  Sportal.bg
  Нант
Нант уволни треньора, заменя го с Халилходжич

  • 10 март 2026 | 14:40
Нант уволни треньора си Ахмед Кантари, който застана начело на тима в средата на месец декември с цел да го изведе от зоната на изпадащите, пише вестник "Екип". Специалистът бе уволнен след поредната загуба на "канарчетата" - от Анже с 0:1.

Нант остава на предпоследното 17-о място в класирането със 17 точки за момента, като това е най-слабото представяне на отбора в Лига 1 на този етап в историята му. Тимът допусна пет поредни загуба за първенството, както и елиминиране за Купата на Франция от Ница след изпълнение на дузпи.

Нант има две седмици почивка заради отложения мач с Пари Сен Жермен, като през този период се очаква на поста да бъде назначен 73-годишният Вахид Халилходжич. Босненецът е играл в Нант като нападател в периода 1981-1986 и е бил треньор на тима между 2018 и 2019. Халилходжич има много богат опит във Франция, като бе треньор и на Рен по времето, когато в тима играеше сегашният президент на БФС Георги Иванов. Босненецът не е работил от 2022, когато за последно бе селекционер на националния тим на Мароко. 

Imago

