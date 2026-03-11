Популярни
От Ауди обясниха защо Хюлкенберг не стартира в Австралия

  • 11 март 2026 | 11:02
  • 199
  • 0

Нико Хюлкенберг беше един от двамата пилоти, които изобщо не стартираха неделната Гран При на Австралия, с която започна сезонът във Формула 1.

И докато при Оскар Пиастри причината да не застане на старта в Мелбърн беше повече от ясна, а именно неговата катастрофа в опознавателните обиколки, при Хюлкенберг остана една неизвестна. Германецът стигна успешно до стартовата решетка, но малко преди старта неговата кола беше прибрана в гаража и той изобщо не се включи в състезанието.

„Колата на Нико Хюлкенберг разви технически проблем на път към стартовата решетка и беше върната в гаража преди старта. Отборът загуби телеметрия от колата и не може да установи причината за проблема. Затова кола №27 беше изтеглена от състезанието. Отборът ще разследва проблема, за да разбере какво се случи и да предотврати неговата повторна промяна“, написаха от Ауди след състезанието в неделя.

По-късно се появи информация, че имало теч в задвижващата система на Хюлкенберг, който е бил открит по време на разглобяването на R26 след финала. Все пак Ауди отчете успешен дебют във Формула 1, след като Габриел Бортолето завърши девети и донесе първите точки на германския производител в световния шампионат в първото му състезание.

